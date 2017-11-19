«حرس الحدود»: إحباط تهريب طن ومائتي كيلوجرام حشيش بالمناطق الجنوبية ومكة

تواصل – فريق التحرير

تمكنت قوات حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) ومنطقة مكة المكرمة من إحباط محاولات لتهريب أكثر من طن ومائتي كيلوجرام من الحشيش المخدر، وذلك عبر عمليات نوعيّة وضربات أمنية متلاحقة لمهربي المخدرات.

ووفقاً للمتحدّث الرسمي لحرس الحدود فقد تمكّن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) ومنطقة مكة المكرمة من ضبط متسللين حاولوا تهريب (١٢١٤,٧٧١) ألفاً ومائتين وأربعة عشر كيلوجراماً وسبعمائة وواحد وسبعين جراماً من الحشيش المخدّر و(٢٢,٠١٠) اثنين وعشرين ألفاً وعشرة أقراص إمفيتامين مخدرة.

وقال المتحدث الرسمي إنّ: “رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، تمكنوا خلال الفترة من ٢٢-٢٩ /٢/ ١٤٣٩هـ من ضبط 15 متسللاً من الجنسية اليمنية ومتسلل واحد أثيوبي الجنسية، أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات ، بلغت تسعمائة وثلاثة وستين كيلوجراماً ومائة وخمسة وثمانين جرامًا (٩٦٣,١٨٥) من الحشيش”.

وأضاف: “وفي عملية أخرى، أحبط رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، حيث رصدت الدوريات البحرية بقطاع الليث يوم (الخميس الموافق ٢٧ /٢/ ١٤٣٩هـ) هدفاً بحرياً أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع الليث، وتم اعتراضه فور دخوله منطقة المسؤولية والتعامل معه،بما يقتضيه الموقف وأسفر عن ذلك إيقاف القارب وعلى متنه شخص يمني الجنسية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مائتين وواحد وخمسين كيلوجراماً وخمسمائة وستة وثمانين جرامًا (٢٥١,٥٨٦) من مادة الحشيش واثنين وعشرين ألفًا وعشرة أقراص إمفيتامين مخدرة (٢٢,٠١٠)”.

وبيّن متحدّث حرس الحدود أنّه تمت إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وثمّن المتحدث الرسمي جهود رجال حرس الحدود، وأداءهم العالي والنوعي، وكفاءتهم وحسهم الأمني في إحباط هذه الكميات الكبيرة، وإصرارهم على إنجاز مهامهم بهمة عالية المستوى، وتغلّبهم على مختلف التحديات التي واجهتهم لإحباط النشاط الإجرامي، وضبط المهربين والمتسللين، وسمومهم المخدرة.

وشدد على أنّ التصدي للمهربين والإطاحة بهم، يشكّل ضربة موجعة لهم، لافتاً إلى أن العمليات حققت نتائج إيجابية وعكست عزيمة رجال حرس الحدود في مواجهة خطر المخدرات، والحرص الشديد على أداء الواجب، وتقديم أفضل ما لديهم من مستوى الأداء والمسؤولية.