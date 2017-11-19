مساءلة التلميذات المسلمات في بريطانيا عن سبب ارتداء الحجاب

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية : “إن التلميذات المسلمات اللائي يرتدين الحجاب في المدارس الابتدائية سيسألن عن سبب ارتداء الحجاب وذلك من قبل مفتشي التعليم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الذي ستقوله التلميذات سيكتب في تقارير المدارس، وسط مخاوف من أن التلميذات يجبرن على ذلك من قبل الوالدين، بحسب الصحيفة.

وتحدثت الصحيفة عن أن “أماندا سبيلمان” رئيسة مفتشي المدارس أعلنت عن هذا التحرك اليوم الأحد.

وكانت صحيفة “ذا صنداي تايمز” البريطانية كشفت عن أن 18% من بين 800 مدرسة ابتدائية في بريطانيا بينها مدارس “كنيسة إنجلترا” وضعوا الحجاب ضمن الزي الدراسي المسموح به.

ولفتت الصحيفة أن تلك النسبة إذا طبقت على مدارس إنجلترا الابتدائية وعددها 17 ألفاً، فمن المرجح أن الحجاب يتواجد في آلاف المدارس.

وذكرت الصحيفة أن علمانيات مسلمات يحاولن دفع الحكومة البريطانية لحظر ارتداء الحجاب في المدارس، لكن السلطات تخشى من الإقدام على هذه الخطوة حتى لا تتسبب في الإساءة للمجتمع المسلم أو تظهر على أنها عنصرية.