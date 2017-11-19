مساءلة التلميذات المسلمات في بريطانيا عن سبب ارتداء الحجاب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف عن خطة لمساعدة المواطن على الادخار

وزير المالية يكشف عن خطة لمساعدة المواطن على الادخار

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

مساءلة التلميذات المسلمات في بريطانيا عن سبب ارتداء الحجاب

مساءلة التلميذات المسلمات في بريطانيا عن سبب ارتداء الحجاب
0

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية : “إن التلميذات المسلمات اللائي يرتدين الحجاب في المدارس الابتدائية سيسألن عن سبب ارتداء الحجاب وذلك من قبل مفتشي التعليم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الذي ستقوله التلميذات سيكتب في تقارير المدارس، وسط مخاوف من أن التلميذات يجبرن على ذلك من قبل الوالدين، بحسب الصحيفة.

وتحدثت الصحيفة عن أن “أماندا سبيلمان” رئيسة مفتشي المدارس أعلنت عن هذا التحرك اليوم الأحد.

وكانت صحيفة “ذا صنداي تايمز” البريطانية كشفت عن أن 18% من بين 800 مدرسة ابتدائية في بريطانيا بينها مدارس “كنيسة إنجلترا” وضعوا الحجاب ضمن الزي الدراسي المسموح به.

ولفتت الصحيفة أن تلك النسبة إذا طبقت على مدارس إنجلترا الابتدائية وعددها 17 ألفاً، فمن المرجح أن الحجاب يتواجد في آلاف المدارس.

وذكرت الصحيفة أن علمانيات مسلمات يحاولن دفع الحكومة البريطانية لحظر ارتداء الحجاب في المدارس، لكن السلطات تخشى من الإقدام على هذه الخطوة حتى لا تتسبب في الإساءة للمجتمع المسلم أو تظهر على أنها عنصرية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مسلمو سريلانكا يشتكون من حملات الترهيب ضدهم

مسلمو سريلانكا يشتكون من حملات الترهيب ضدهم

فوكس نيوز: «هارفي» كلف أمريكا خسائر بلغت 180 مليار دولار

فوكس نيوز: «هارفي» كلف أمريكا خسائر بلغت 180 مليار دولار

جريمة بشعة.. 3 بريطانيين يحتجزون فتاة صغيرة ليغتصبها 20 رجلاً

جريمة بشعة.. 3 بريطانيين يحتجزون فتاة صغيرة ليغتصبها 20 رجلاً

شاهد.. نجاة قائد دراجة نارية من الدهس تحت عجلات شاحنة

شاهد.. نجاة قائد دراجة نارية من الدهس تحت عجلات شاحنة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد
العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>