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«العمل»: إيقاف نهائي لـ177 مكتباً وشركة استقدام وإلغاء 13 ترخيصًا

«العمل»: إيقاف نهائي لـ177 مكتباً وشركة استقدام وإلغاء 13 ترخيصًا
المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل
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تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن الزيارات التفتيشية الميدانية التابعة للوزارة منذ بداية 2017 أسفرت عن إيقاف 13 مكتب استقدام بشكل نهائي، و176 مكتبًا للاستقدام بشكل مؤقت، وتم السحب من الضمان البنكي عن 7 مكاتب آخرين، كما أوقفت خدماتها عن شركة استقدام واحدة، ووجهت 103 إشعارات بالمخالفات لـ 28 شركة، لمخالفتها اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وعدم الالتزام بالعقود المبرَمة مع العملاء.

وأكد استمرار الحملات والزيارات الرقابية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة، والتحقق من مدى التزام مزودي الخدمة (مكاتب وشركات) بالضوابط والقواعد الخاصة بالاستقدام.

ودعا أباالخيل عملاء الوزارة ممن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو فروع مكاتب العمل بجميع مناطق المملكة، أو من خلال موقع “مساند” الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية.

رابط موقع “مساند” الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزليةمن هنا

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