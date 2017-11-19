«الجزائية» تطارد 16 مسؤولاً في قضية فساد بـ«صحة الباحة»

تواصل- الباحة:

بدأت المحكمة الجزائية في الباحة، النظر في قضية فساد شهدتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، والمتهم فيها 16 شخصاً بينهم مدير عام سابق ومساعد للمدير العام ومسؤولون تنفيذيون بمستشفى الملك فهد.

وقالت مصادر، إن النيابة العامة طالبت بتوقع عقوبتي السجن والغرامة على المتهمين، بعدما أُسندت إليهم تهم اختلاس المال العام والتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والتشكيك في نزاهة موظف عام، وفقاً لـ”المدينة”.

وأوضحت، أن النيابة قدمت مجموعة من الأدلة والقرائن بعد استجواب المتهمين، مؤكدةً في لائحة الدعوى أن ما أقدم عليه المشار إليهم وهم بكامل أهليتهم المعتبرة يعد فعلاً مجرَّماً ويعاقب عليه نظاماً.