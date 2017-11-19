«الندوة العالمية» توزع 100 سلة غذائية على متضرري السيول في النيجر

تواصل – الرياض:

نفَّذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في النيجر عملية توزيع (100) سلة غذائية على المتضررين في منطقة ما وراء النهر.

وتُعد هذه المنطقة من أفقر مناطق العاصمة التي وزعت فيها الندوة سلالها الغذائية بعد ماكلوندي وحي المطار وساجا حيث شمل التوزيع (100) أسرة فقيرة ممن تهدمت منازلهم وصاروا يسكنون الخيام والعراء.

وتضم السلة الواحدة “(25) كيلو أرز – (10) كيلو سكر- (5) لترات زيت – كرتون مكرونة – (10) أكياس صلصلة – (2) كيلو حليب بودرة – حصير – عدد اثنين ناموسية – علبة ملح”.

وبدوره قام التليفزيون الرسمي للدولة ببث تقرير عن الحملة أبرز فيه نشاطها وأثنى على جهود الندوة الإغاثية في مساعدة المتضررين مما كان له صداه الجيد على مستوى البلاد.