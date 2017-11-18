شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت المناطق الساحلية بين الوجه وأملج، بداية الحالة المطرية التي توقعتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل ساعات، حيث عمت الأمطار السواحل مابين الوجه وأملج، وفقا لمقطع فيديو تداوله مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقرير لها عن حالة الطقس، تأثر أجواء المملكة بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وذلك من اليوم الأحد إلى الخميس المقبل على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتزداد فرصة هطول الأمطار، حيث يتوقع أن تكون من متوسطة إلى غزيرة على المدن الساحلية لمناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة ابتداء من الوجه، أملج، ينبع، رابغ، جدة والليث والأجزاء المجاورة لها، خاصة يومي الاثنين والثلاثاء.

كما يتوقع هطول الأمطار الرعدية على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والشرقية اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، ثم يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة تقل معها فرصة هطول الأمطار على شمال المملكة اعتباراً من يوم الثلاثاء، ومن ثم على غرب ووسط المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء.