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«كانون» تُطلق وحدة تخزين فلاشية على شكل كاميرا تاريخية

«كانون» تُطلق وحدة تخزين فلاشية على شكل كاميرا تاريخية
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة كانون “مينياتشر كانون 4 إس بي” (MINIATURE CANON IV SB)، وهي وحدة تخزين خارجية تمتاز بكونها تأتي على شكل كاميرا رقمية.

ومع أن الشركة اليابانية تعد رائدة في مجال صناعة الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة، إلا أنها تأتي خلف شركات مثل سوني وفوجي، وهما شركتان يابانيتان أيضاً، حين يتعلق الأمر بالكاميرا عديمة العدسات الصغيرة المحمولة.

وصُممت وحدة التخزين الفلاشية الجديدة (MINIATURE CANON IV SB) لتبدو وكأنها نسخة طبق الأصل لكاميرا “كانون 4 إس بي” (CANON IV SB) مع خاصية معين المدى، التي كانت تُباع في خمسينات القرن الماضي.

يُشار إلى أن سلسلة كاميرات (CANON IV SB) كانت تتوافق مع عدسات شركة “لايكا” (LEICA) الألمانية التي تُثبت بواسطة البراغي، والتي كانت تُصنع أوائل ومنتصف خمسينات القرن الماضي، قبل أن تُستبدل بسلسلة (CANON V).

أما بالنسبة لوحدة التخزين الفلاشية فهي تأتي بأبعاد (71.12×35.56×35.56) ميليمتراً، وبسعة 8 غيغابايتات، وهي مصنوعة من المعدن والبلاستيك. هذا، ويمكن إخفاء موصل (USB) الخاص بها داخلها.

يُذكر أن وحدة التخزين الجديدة ليست الأولى من كانون على شكل كاميرا، إذ أطلقت في عام 2010 وحدة تخزين فلاشية على شكل كاميرتها الرقمية “كانون 5دي مارك 2” (CANON 5D MARK II)، والتي جاءت بسعة 4 غيغابايتات وبسعر 110 دولارات أمريكية.

وتُباع وحدة التخزين الفلاشية (CANON IV SB) بسعر 80 دولاراً أمريكياً عبر متجرها الإلكتروني.

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