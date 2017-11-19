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ساما: الاحتياطيات الأجنبية تعادل 16 ضعف المعدل العالمي.. وتكفي 4 أعوام

ساما: الاحتياطيات الأجنبية تعادل 16 ضعف المعدل العالمي.. وتكفي 4 أعوام
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تواصل – الرياض:

كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل 16 ضعف المعدل العالمي، البالغ ثلاثة أشهر فقط، بما يعني أن المعدل في المملكة يفوق المتوسط عالمياً بنسبة 1500%.

ووفقاً لـ “الاقتصادية” فإن الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة تكفي لتغطية وارداتها لنحو أربع سنوات (48 شهراً)، حسب بيانات شهر أغسطس الماضي.

ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد المحلي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.

كما تساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يُمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.

وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وبلغت الاحتياطيات في الخارج نحو 1.83 تريليون ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 38.1 مليار ريال.

وارتفع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال أغسطس الماضي، عن مستوياته في شهر يوليو الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 3.6 سنة (43 شهراً)، بما يفوق المعدل العالمي بنسبة 1331%.

وجاء تحسن المعدل في أغسطس مقارنة بشهر يوليو من العام نفسه، نتيجة لتراجع الواردات بنسبة أعلى كثيرا من انخفاض الاحتياطيات الأجنبية.

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