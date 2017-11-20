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«الصحة» تكافح التدخين.. و«الجمارك» تبيعه في مزاد

«الصحة» تكافح التدخين.. و«الجمارك» تبيعه في مزاد
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تواصل- الرياض:

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، “يؤلمني أن أرى أكثر من 70 ألف مواطن يموتون بسبب قرار اتخذوه بأنفسهم على رغم معرفتهم بضرره أياً كان اسمه؛ دخان، شيشة، سيجارة إلكترونية، يبقى الإقلاع قرار في يدك، وليس لأحد القدرة على إقناعك إلا أنت، وإذا قررت فتواصل معنا على الهاتف 937”.

وأضاف “الربيعة”، “ويسعدنا أن نقدم لك كل العون في عيادات الإقلاع عن التدخين من البداية حتى يتم الإقلاع بالكامل، ساعدنا نساعدك”.

ومن جهة أخرى، أنهت الجمارك مزادها الأول في بيع (دخان منوع) تم ضبطه مع مهربين قادمين من الكويت، وباعته بملايين الريالات، وفقا لـ”الحياة”.

وجاء في نص الإعلان للمزاد، “يعلن جمرك الخفجي إقامة مزاد علني لبيع دخان منوع، ومن لديه الرغبة في الشراء عليه أن يخرج البضاعة بصفة عاجلة، وأن يسلم شيكاً مصدقاً باسم المدير العام للجمارك، وأن يدفع عمولة سعي ٢.٥ في المئة، علاوة على قيمة البيعة، والله ولي التوفيق”.

وتستعد الجمارك حالياً للمزاد الثاني، ويطرح ذلك أسئلة حول كيفية عمل وزارتان، الأولى وزارة المالية ممثلة في الجمارك على بيع مواد التبغ، والثانية الصحة على مكافحته والتحذير منه، في صورة تشير إلى تشابك الرؤى والاختلاف في التفسيرات للمواد والبيع وحتى إلغاء الحملات وإطلاقها.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    ابومحمد

    قصد هم من ذلك إبراء الذمه وهذ ليس ابراء لذمه انما انت شريك بالاثم والمال الذ حصلت عليه هذا مال حرام لان المصدر حرام لانه فيه ضرر .ومن المفترض أن يكون لجنه من عدة وزارات حكومية لاتلافها لأن ضررها متعددي وكذلك ضبطيات المخدرات ومن في حكمها لأن الضرر متعددي .

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