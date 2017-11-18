«تركة الراجحي».. بيع 12 عقارا بـ295 مليون ريال في المزاد

تواصل – الرياض:

أنهى مجلس تصفیة عقارات تركة الشیخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي يوم أمس (السبت)، أعمال المزاد الرابع من المرحلة الثانیة، ببيع 12 عقاراً ضمن مجموعة ممیزة من العقارات السكنیة والتجارية.

وأوضح حساب “مجلس التصفية” بموقع “تويتر”، أن المزاد الرابع اختتم ببيع 12 عقاراً بقيمة مالية بلغت 295 مليوناً و500 ألف ريال خلال 6 ساعات.

يذكر أن المزادات الثلاثة الأولى في تصفية عقارات تركة الشیخ صالح الراجحي، شهدت بیع 4 عقارات بقیمة 644 ملیون ریال في المزاد الأول، وبیع مركزين تجاريین في المزاد الثاني بقیمة 385 ملیون ریال، فيما شهد المزاد الثالث بیع مخطط القدس بالرياض بقیمة 950 ملیون ریال.