الإطاحة بعصابة «الفتية الصغار» المتخصصة في سرقة مساكن أطباء المدينة

تواصل – الرياض:

كشفت الجهات الأمنية في المدينة المنورة عن “سر” السطو على مساكن الأطباء في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، ومنشآت تعليمية وصرافات بنوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة حاتم سمان، عن توصل الجهات المعنية للصوص، والقبض عليهم وجاري استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهم ، طبقاً لـ “الوطن”.

وتتكون العصابة من 7 فتية صغار، بعد بلاغات متعددة تلقته الجهات الأمنية، عن سرقة مساكن الأطباء في مستشفى الملك فهد، ومنشآت تعليمية وصراف ومحال.

وكان مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة تعرض ومرافقه إلى عدة سرقات خلال الفترة الماضية من قبل مجهولين، وعملت مديرية الشؤون الصحية على تشديد الرقابة والتأكد من السرقات التي وقعت داخل محيط المستشفى والتواصل مع الجهات المعنية لضبط المتورطين في القضية، كذلك حصر جميع السرقات ونوعها ومواعيد وقوعها.