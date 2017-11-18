«الزكاة»: الأسهم والرواتب بلا «ضريبة مضافة».. والسيارات في هذه الحالات

تواصل – الرياض:

كشفت هيئة الزكاة والدخل أن خدمتي إيداع الرواتب والسحب النقدي من الصرافات الآلية معفتان من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب إعفاء بيع السيارات الشخصية بين الأفراد، أو السيارات المستخدمة إلى الورش.

وأشارت الهيئة في لائحة الضريبة، إلى أن عددا من الخدمات الأخرى معفاة أو خاضعة للضريبة بنسبة 0%، تتمثل في التحويلات النقدية «المجانية» بين البنوك، والأسهم، وبطاقات الائتمان، أو الرهون العقارية، أو التأجير التمويلي «التأجير المنتهي بالتمليك»، والتأمينات على الحياة، التمويل الشخصي، والفوائد، والصناديق الاستثمارية.

وفيما يخص العقارات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر من ضريبة القيمة المضافة، أكدت الهيئة أن بيع العقارات السكنية لأقارب الدرجة الأولى، وتأجير العقارات السكنية للأقارب لن تشمله رسوم الضريبة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى وجود العديد من الخدمات الأخرى التي لن تفرض عليها الضريبة المضافة، أبرزها: «الهدايا والعينات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ریال، بحد أقصى 50 ألف ریال سنويا، وتوريد الأدوية والأجهزة الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين، التي تصل نسبة نقاؤها 99% إضافة للنقل الدولي أو بين دول أعضاء الخليج، وتصدير السلع خارج دول مجلس التعاون الخليجي». حسب “عكاظ”