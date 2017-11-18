كيف تضبط وزنك بشكل يتناسب مع عمرك؟ إليك هذه النصائح

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تواصل – متابعات:

في الوقت الذي تصف فيه التقارير الصحية السمنة باعتبارها وباءً عالمياً، فإن الرشاقة أصبحت هاجسا صحيا وليست عنصراً من عناصر المظهر، خاصة أن نمط الحياة الحديث يساعد على زيادة الوزن.

ولضبط الوزن، وتفادي زيادته غير المرغوبة اتبع النصائح المناسبة لعٌمرك كي تستطيع الاستمتاع بالحياة وبالصحة الجيدة.

في العشرينات:

* قم بكل الأنشطة البدنية التي تحبها.

* واحرص على شرب الماء باستمرار.

* وتعلّم كيف تطبخ لنفسك، أو تناول وجباتك الرئيسية في البيت.

* وابتعد عن الرذائل مثل التدخين والكحول.

في الثلاثينات:

* النوم مفتاح الصحة والرشاقة في ثلاثينات العُمر.

* الثلاثينات أيضاً وقت مناسب لتبدأ علاقة حب مع الخضروات.

* وتقلع عن التدخين إذا كنت قد وقعت في شراكه.

* وتمارس النشاط البدني في صالة الرياضة (الجيم) أو تمارين الأيروبك.

في الأربعينات:

* زيادة الوزن تكاد أن تكون حتمية في هذه السنوات، لذلك اتبع كل الإجراءات التي تزيد حرق الدهون.

* اشرب الشاي الأخضر، وأضف البهارات إلى طعامك، واضبط الكمية قدر الإمكان.

* عدّل من اختياراتك للوجبات الخفيفة لتصبح صحية، مثلاً توقف عن أكل رقائق البطاطس المقلية، وتناول المكسرات والخضروات والفواكه.

* أيضاً هذا وقت رفع الأوزان والانتظام في التمارين.

* والأهم أن تقلل أكل السكريات والملح.

في الخمسينات:

* احرص على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

* وتناول الكثير من الخضروات والفواكه بدلاً من الحبوب.

* والجأ للعلاجات البديلة مثل تقويم العظام والإبر الصينية.

في الستينات:

* اهتم بالتمارين التي تساعد على الليونة للتغلّب على مشاكل التيبّس.

* وتناول الأطعمة الغنية بالبروتين الصحي مثل الأسماك وصدر الدجاج.

* واخرج إلى المتنزهات والشواطئ.

في السبعينات:

* قلّل من أكل البروتين.

* وتناول الزيوت الصحية فقط مثل زيت الزيتون.

* ولا تأكل أكثر من 3 وجبات في اليوم.

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