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«ترامب» و«ماكرون» يتفقان مع حلفائهما لمواجهة حزب الله وإيران

«ترامب» و«ماكرون» يتفقان مع حلفائهما لمواجهة حزب الله وإيران
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تواصل- وكالات:

قال البيت الأبيض، في بيان، إن اتفاقاً تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة مواجهة أنشطة حزب الله وإيران.

وأوضح، أن حديثاً جرى بين الرئيسين، أمس (السبت)، بشأن الوضع في سوريا ولبنان، اتفقا من خلاله على العمل مع حلفائهما؛ لمواجهة أنشطة حزب الله وإيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا في الوقت الذي يعقد فيه وزراء الخارجية العرب اليوم، اجتماعاً طارئاً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العربية؛ لبحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي.

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