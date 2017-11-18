توقعات بغبار في 8 مناطق.. وأمطار على تبوك والجوف

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأورد التقرير أن الفرصة مهيأة -بمشيئة الله تعالى- لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك (بما فيها الاجزاء الساحلية)، الحدود الشمالية والجوف.