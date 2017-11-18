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بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
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تواصل – الرياض:

رفضت وزارة الخدمة المدنية السعودية تجديد عقود أطباء الأسنان غير السعوديين المقيمين في مدينة الرياض، وأكدت أن  قرارها  يستهدف توفير وظائف للمواطنين والمواطنات المؤهلين لشغل تلك المواقع.

وكشفت مصادر عن موافقة وكالة وزارة الخدمة المدنية للاستقطاب والتوظيف على تجديد عقود فئة الأطباء المقيمين الذين تجاوزت خدماتهم 15 سنة للذين تقع مقرات وظائفهم في المراكز والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، كما وافقت على تجديد عقود الأطباء من فئة «نائب» مدة سنة من تاريخ نهاية عقودهم الحالية، طبقا لـ “الحياة”.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أوقفت الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان لإتاحة فرص العمل لنظرائهم السعوديين والسعوديات، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، أن القرار يشمل إيقاف استقدام أطباء الأسنان في جميع التخصصات دون أي استثناء.

وأوضح أن قرار الإيقاف بدأ تطبيقه منذ صدوره أمس، وأن الإيقاف تم بالتنسيق مع وزارة الصحة، ويهدف إلى تمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل في القطاع الصحي.

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