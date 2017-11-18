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مسلمو سريلانكا يشتكون من حملات الترهيب ضدهم

مسلمو سريلانكا يشتكون من حملات الترهيب ضدهم
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تواصل – سامر محمد:

أكد “حلمي أحمد” نائب رئيس مجلس مسلمي سريلانكا، أنه وعلى الرغم من عدم تسجيل حوادث كبرى ضد المسلمين في الأشهر القليلة الماضية، إلا أن هجمات مواقع التواصل الاجتماعي وترهيب المسلمين مستمر في نشر الخوف بين أفراد المجتمع المسلم.

وأشارت صحيفة ” ذي هندو” الهندية إلى أن مجلس مسلمي سريلانكا رصد في يونيو الماضي أكثر من 20 هجوما مناهضا للمسلمين في أنحاء سريلانكا.

وأضافت، أنه خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت سريلانكا زيادة في التحريض من قبل مجموعات بوذية متشددة تستهدف عبر خطاب الكراهية الأقلية المسلمة هناك الذين يشكلون نحو 10% من سكان البلاد.

كانت اشتباكات وقعت الجمعة الماضية بين سنهاليين ومسلمين أسفرت عن إصابة 6 أشخاص واعتقال 19 شخصا، ولم تهدأ الأوضاع إلا بعد الدفع بقوات من العمليات الخاصة وقوات مكافحة الشغب.

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