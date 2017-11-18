المملكة: سنصوت بالأمم المتحدة لسيادة الفلسطينيين على أرضهم

تواصل – وكالات:

اعتبرت المملكة أن القوة الإسرائيلية طغت وتجبرت، منتقدة توسع مشاريع الاستيطان الممنهجة، مؤكدة أنها ستصوت لصالح قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

ودعا عضو الوفد السعودي الدائم بالأمم المتحدة عبدالله بن محمد الغنيم الدول الأعضاء إلى الامتثال للقيم والمبادئ الإنسانية والتصويت لصالح القرار الذي يدعم عودة الشعب الفلسطيني لأرضه المسلوبة وإنهاء معاناته التي طالت وتسببت بكوارث إنسانية واضحة للجميع.

جاء ذلك في كلمة المملكة في الأمم المتحدة لتعليل التصويت على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان

العرب في الجولان السوري المحتلة على مواردهم الطبيعية وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الغنيم إلى أن حرق الأراضي الزراعية والاستيطان الممنهج توسع بشكل سافر يتحدى كل المواثيق والأعراف الدولية، وآن الأوان لهذه التصرفات أن تتوقف، ولحقوق الإنسان أن تحترم وتقدر، وأصبح من الضروري قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.