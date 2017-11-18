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سكاكا.. ضبط 105 مخالفين وإغلاق عدد من محلات الأطعمة

سكاكا.. ضبط 105 مخالفين وإغلاق عدد من محلات الأطعمة
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تواصل – فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بإنه إشارة لحملة وطن بلا مخالف فقد نفذت شرطة منطقه الجوف ‘‘ممثلة بشؤون الأمن: إدارة التحريات والبحث الجنائي، وإدارة الضبط الإداري، وقوة الضبط الميداني، وقوة المهمات والواجبات الخاصة‘‘ ومشاركه أفرع الأمن العام بالمنطقة، إدارة مرور الجوف، وإدارة دوريات الأمن، وقوه الطواري الخاصة، بالإضافة للجهات الحكومية ذات العلاقة، أمانة منطقة الجوف فرع وزاره العمل، وفرع وزارة التجارة واﻻستثمار أمس السبت، حملة أمنية موسعة نتج عنها ضبط عدد من المخالفين كالتالي:

أوﻻ: ضبط عدد ١٠٥ مخالفين تم تسليمهم لجهات الاختصاص بحسب مخالفاتهم.

ثانيا: ضبط 4 مخالفات، ومصادرة  ١١٧٨ أدوات تجميل غير صالحة للاستخدام من قبل مندوبي وزاره التجارة.

ثالثا: نفذ مندوبي الأمانة تفتيش عدد من المحلات والمطاعم، أسفرت عن ضبط كمية من المعلبات منتهية الصلاحية، وإتلاف مواد غذائية فاسدة وضبط أطعمه مكشوفة غير صالحة للاستهلاك البشري، وأقفلت المحلات المخالفة وطبقت الغرامات بحقهم.

وأضاف، ان ذلك يأت في إطار، الخطة الشاملة للمنطقة، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود بوسط مدينه سكاكا.

وأوضح أن شرطة منطقة الجوف، إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

 

 

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