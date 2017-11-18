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فوكس نيوز: «هارفي» كلف أمريكا خسائر بلغت 180 مليار دولار

فوكس نيوز: «هارفي» كلف أمريكا خسائر بلغت 180 مليار دولار
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تواصل – سامر محمد:

كشفت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية عن أن الدمار الذي خلفه إعصار “هارفي” الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية مؤخرا يقدر بـ180 مليار دولار.

وأشارت في تقرير مصور إلى أن مياه الأمطار الناجمة عن الإعصار بلغت أكثر من 30 بوصة، كما تسبب الإعصار في دمار جزئي أو كلي لأكثر من 200 ألف منزل.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 50 ألف شخص في منطقة “هيوستن” بولاية تكساس مازالوا يقيمون في غرف فندقية حتى الآن لأن منازلهم مازالت غير مؤهلة بعد للسكن.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” طلبت من الكونجرس في الأشهر الأخيرة مخصصات إضافية لمواجهة الكوارث من أعاصير وحرائق غابات والتي تقترب من 100 مليار دولار، كان آخرها 44 مليار دولار طلبتها الإدارة من الكونجرس الجمعة الماضية.

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