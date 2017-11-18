«إمارة مكة»: افتتاح مطار المؤسس الجديد بجدة في رمضان

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تواصل – واس :

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أنه امتداداً للدعم الذي تحظى به مشاريع التنمية من لدن حكومة الخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – وبإشراف من أمير المنطقة ومتابعة سمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر، فإن منطقة مكة المكرمة مقبلة على الاحتفاء بتشغيل وإطلاق مشروعات أسس لها الأمير خالد الفيصل في الخطة الاستراتيجية التنموية للمنطقة، مبينا أن ذلك سيكون نهاية العام الميلادي الحالي وأوائل العام المقبل، لتنضم إلى المشاريع التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية

وتطرق إلى أبرز المشروعات التي سيتم تدشينها في المرحلة المقبلة قائلا ‘‘سيشهد أهالي جدة نهاية الأسبوع ما بعد المقبل تدشين المرحلتين الرابعة والخامسة من تطوير الواجهة البحرية والذي نفذته أمانة المحافظة، ويأتي امتداد لسلسلة تطوير كورنيش المحافظة والهادف لتوفير مساحة تنزه وترفيه لسكان ومرتادي العروس”.

وبين، أنه من المشروعات الضخمة التي ستنطلق تجريبياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، الذي أعلنت هيئة الطيران المدني عن بدء التشغيل التجريبي له في رمضان المقبل، إلى جانب مشروع قطار الحرمين الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مروراً بمدينتي جدة ورابغ، والذي سيتم تدشينه رسمياً في الربع الأول من العام 2018″.

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