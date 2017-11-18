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«فيسبوك» يزيل خيار حذف المنشورات والتحديثات

«فيسبوك» يزيل خيار حذف المنشورات والتحديثات
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تواصل – وكالات:

سلط موقع “إندبندنت” البريطاني، الضوء على إزالة موقع “فيسبوك” لخيار حذف المنشورات؛ إذ جعلت الشبكة الاجتماعية من الصعب إزالة المستخدمين للتحديثات التي ينشرونها عبر حساباتهم.

وأصبح من المستحيل حذف مشاركاتك أثناء استخدام نسخة الموقع عبر أجهزة الكمبيوتر؛ إذ يؤدي الضغط على زر القائمة في أعلى يسار المنشورات إلى عرض الخيارات التالية:

1- حفظ المشاركة.

2- تعديل المشاركة.

3- إيقاف الإشعارات لهذه المشاركة والعرض في علامة التبويب.

وتعد إزالة خيار حذف المنشورات خطوة غريبة؛ إذ رصدت من قبل الخبير التقني “مات نافارا” صباح اليوم، وقال مستخدمون آخرون إنهم عانوا من نفس المشكلة، وكانت هناك اقتراحات بأن يكون الأمر مجرد عيب أو عطل مؤقت.

هذا، ولم تعلق “فيسبوك” على هذه الخطوة سواء بالنفي أو التأكيد، إلا أنه لا يزال من الممكن حذف التحديثات من خلال تطبيق فيسبوك وموقع عبر الهواتف الذكية.

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