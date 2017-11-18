الأحساء.. الإطاحة بالمعتدين على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ«القارة» (فيديو)

تواصل – إبراهيم المتعب:

صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأنه وبالإشارة لما تم رصده بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو متداول اليوم السبت 29-2-1439 يظهر فيه عدد من الأشخاص يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى البلدات بمحافظة الأحساء.

فإنه بفضل من الله وتوفيقه تم تحديد هوية المعتدى عليه في ظل عدم توفر بلاغ للحادثة، كما تمكن المختصون بشرطة محافظة الأحساء من الكشف عن هوية الجناة، والقبض عليهم حيث تبين أنهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر، جرى إيقافهم واستكمال إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، تمهيدا لإحالتهم وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

وكانت مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ قد ضجت بمطالبات بالقبض على الجناة، الذين ظهروا وهم يتفاخرون بالاعتداء على مواطن من ذوي الاحتياجات الخَاصَّة بطريقة استفزازية؛ مَا دَفَعَ المغردين على موقع “تويتر” إلى إطلاق وسم #الاعتداء_على_مواطن_في_الأحْسَاء للتعبير عن استيائهم.