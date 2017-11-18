اكتشاف نوع من «المكسرات» يعالج «الربو».. تعرَّف عليه

تواصل – وكالات:

كَشَفَت دراسة علمية حديثة عن نوع من فيتامين E يوجد في عين الجمل، يمنع نوبات الربو عن طريق الحد من التهاب مجرى الهواء.

ووَفْقَاً لموقع صَحِيفَة “ديلي ميل” البريطانية، وجد الباحثون الأمريكيون أن تناول الأشْخَاص الذين يعانون من الربو لعين الجمل كان لديهم مخاط أقل لزجة في رئتيهم.

وأَوْضَحَ الباحثون، أن عين الجمل يحتوي على نوع معين من فيتامين E والذي يطلق عليه اسم “جاما توكوفيرول”، ويوجد بوفرة أَيْضَاً في الفول السوداني، وكذلك زيوت البذور مثل الذرة والصويا والسمسم.

وقال كبير الباحثين في الدراسة البروفيسور ميشيل هرنانديز، من كلية الطب بجامعة نورث كارولينا: “لقد بدأنا النظر في فيتامين (E)؛ لأن البيانات الوبائية تشير إلى أن الأشْخَاص الذين يعانون من كميات عالية من فيتامين (E) في نظامهم الغذائي كَانُوا أقل عُرْضَة للربو وأمراض الحساسية”.

إلى ذلك، وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون فيتامين E لديهم مستويات أقل من البروتينات تسمى “موسينز”، والتي تسبب التصاق المخاط، والتي تكون غَالِبَاً مُرْتَفِعَة في مرضى الربو.