المملكة تستدعي السفير الألماني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمي

تواصل – فريق التحرير:

استدعت وزارة الخارجية، مساء اليوم السبت، السفير الألماني لدى المملكة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، بشأن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري.

ووصفت الوزارة، في بیان لھا، تصريحات وزير الخارجیة الألماني على خلفیة قضیة استقالة رئیس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالمشینة وغیر المبررة.

وكانت المملكة، قد استدعت في وقت سابق سفیرھا في ألمانیا للتشاور، مؤكدة أن مثل ھذه التصريحات العشوائیة المبنیة على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة، ولا تمثل موقف الحكومة الألمانیة الصديقة.