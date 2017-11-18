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إصابة 18 في تصادم حافلة معتمرين بشاحنة في مشعر عرفة

إصابة 18 في تصادم حافلة معتمرين بشاحنة في مشعر عرفة
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تواصل – فريق التحرير:

أُصيب 18 معتمراً، منهم 3 في حالة خطرة، عندما اصطدمت حافلة كانت تقلهم مع شاحنة (تريلا) صهريج مياه في محيط مشعر عرفة.

وكانت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، قد تلقت عند الساعة ٨:٤٤ من صباح اليوم السبت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم بين حافلة وتريلا نتج عنة انقلاب في عرفة خط رقم 4 ووقع عدد من الإصابات.

وعلى الفور تم توجيه 7 فرق إسعافية، و2 فرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني نواف السالمي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 18 إصابة، منهم 3 إصابات متوسطة الخطورة، و15 إصابة بسيطة، مؤكداً أنه تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين، وتم نقل 11 منهم إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت 7 إصابات إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي العلاج اللازم.

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