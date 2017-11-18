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«القريات العام» ينهي معاناة مريضة بعد عملية ناجحة لاستئصال «ورم ليفي»

«القريات العام» ينهي معاناة مريضة بعد عملية ناجحة لاستئصال «ورم ليفي»
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تواصل – عبدالله النعيم:

تمكن فريق طبي يعمل في مستشفى القريات العام، من إنهاء معاناة سيدة تبلغ من العمر 30 عاماً، كانت تعاني من آلام متكررة ونزيف لمدة سنتين؛ بسبب وجود ورم ليفي في الحوض بقياس ١٧ إلى ٢٠ سم، حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم في عملية جراحية تمت بنجاح.

وقام بإجراء العملية الدكتورة بسمة العازمي رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى القريات العام، والدكتور حسن القرني استشاري النساء والتوليد في مدينة الملك سعود الطبية.

وبين المستشفى، أنه وبعد عمل الإجراءات الطبية اللازمة تم استئصال الورم ولله الحمد بنجاح، وإرساله للمختبر وخرجت المريضة بعد العملية بيوم، وهي الآن بصحة جيدة.

وأوضحت إدارة المستشفى أنه بات يتوفر لديهم الإمكانات لعلاج الأمراض النسائية المتقدمة، من غرف عمليات وتجهيزات بما في ذلك الأجهزة اللازمة لعمليات المناظير والكوادر المدربة لإجراء مثل هذه العمليات.

وكان للقيادة الصحية بالمحافظة بقيادة “عبدالرحمن بن دبي الحربي – مدير الشؤون الصحية بالقريات” دور بارز في امتداد التعاون بين الجهات الصحية المختلفة في المملكة ومحافظة القريات.

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