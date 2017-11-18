توقعات بأمطار رعدية غزيرة ورياح في تبوك.. والدفاع المدني: جاهزون

تواصل – واس:

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري، جاهزيتهم للتعامل مع الحالة الطارئة التي نبهت عليها هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بتعرض منطقة تبوك لأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة، حيث يتوقع أن تكون من متوسطة إلى غزيرة على المدن الساحلية ابتداءً من محافظتي الوجه وأملج، وباقي المدن الساحلية والأجزاء المجاورة لها خاصةً يومي الاثنين والثلاثاء.

ونبه “الشمري” جميع المواطنين والمقيمين، إلى عدم ارتياد الأودية أثناء أو بعد هطول الأمطار، كما حذر من المخاطرة في قطع الأودية أثناء جريان السيول، وعدم النزول إلى المواقع التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات.