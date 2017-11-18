ضبط أكثر من 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل بمناطق المملكة

تواصل – واس:

أسفرت حملات ميدانية مشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافق 26 – 28 / 2 / 1439هـ ، التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

أولاً: تم تنفيذ عدد من الحملات الميدانية الأمنية، وأخرى مشتركة في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط (23938) مخالفاً، منهم (15702) مخالف لنظام الإقامة، و(3883) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(4353) مخالفاً لنظام العمل، وقد تم ضبط (42 %) منهم في منطقة مكة المكرمة، و(19 %) في منطقة الرياض، و (11 %) في منطقة عسير، و(6 %) في منطقة جازان ، و(5 %) في المنطقة الشرقية.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود (394) شخصاً.

ثالثاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات توقيف الوافدين (8433) وافداً مخالفاً، منهم (7491) رجلاً، و(942) امرأة.

رابعاً: بلغ عدد الموقوفين من السعوديين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (25) مواطناً.