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«العمل» المواطن يحتسب بنصف عامل في «نطاقات» إذا كان راتبه 1500 ريال

«العمل» المواطن يحتسب بنصف عامل في «نطاقات» إذا كان راتبه 1500 ريال
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تواصل – الرياض:

كَشَفَت وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، عن أن المواطن يحتسب بنصف عامل في برنامج “نطاقات” إذا كان يَحْصُل على راتب 1500 ريال.

وبَيَّنَت الوزارة، وَفْقَاً لـ “المدينة” أن العامل الوافد الذي يتجاوز عمره 60 عَامَاً يتم احتسابه باثْنَيْنِ في برنامج نطاقات، وأن العامل السعودي يحتسب كعامل واحد إذا كان راتبه لا يقل راتبه عن 3 آلاف ريال.

وأوضحت، أن الهدف من ذلك تقليص العمالة الوافدة، وتشجيع أصحاب العمل بالقطاع الخاص لتوظيف العمالة الوطنية.

وأكدت، أن منشآت القطاع الخاص ملزمة بتوظيف مواطن واحد على الأقل فِي حَالِ كان صاحب العمل غير متفرغ للمنشأة، مبينة أن الوظائف المقصورة على المواطنين متاحة أَيْضَاً لأبناء وبنات المواطنة، وزوجة المواطن التي لديها أبناء وبنات.

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