مرشح لحكم «أوهايو».. قاض أمريكي يتفاخر بعلاقات جنسية مع 50 امرأة

تواصل – وكالات:

شعر آلاف الناخبين في ولاية أوهايو الأمريكية بالصدمة، بعد أن تحدث مرشح ديمقراطي لحكم الولاية، وهو أيضاً قاضٍ رفيع المستوى، يفخر بإقامة علاقات جنسية مع نحو 50 امرأة.

وبحسب “بي بي سي”، فقد أعلن القاضي بالمحكمة العليا في الولاية بيل أونيل، وهو مرشح ديمقراطي لمنصب حاكم الولاية، مزاعمه تلك عبر موقع فيسبوك مساء الجمعة.

وكتب القاضي، وهو من مدينة شاغرن فولز بولاية أوهايو، في منشوره: “خلال الخمسين عاماً الأخيرة، كانت لدي علاقات جنسية مع نحو 50 امرأة”.

وقال أونيل: ‘‘إنه باعتباره مرشحاً لمنصب حاكم الولاية، فإن اعترافه هذا “سيوفر بعض الوقت الذي سيقضيه معارضوه في البحث عن منافس”.