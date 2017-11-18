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مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
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مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

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إصابة 10 من عائلة واحدة في تصادم سيارة بشاحنة مياه بجدة (صور)

إصابة 10 من عائلة واحدة في تصادم سيارة بشاحنة مياه بجدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:
أصيب 10 أشخاص من عائلة واحدة، تفاوتت حالاتهم ما بين خطيرة إلى متوسطة إثر حادث تصادم سيارة بشاحنة تحمل صهريج مياه، مساء اليوم، على طريق درة العروس باتجاه ذهبان.
وقال الناطق باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد ‘‘إن غرفة عمليات جدة، تلقت بلاغا مساء اليوم السبت يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور باشرت 5 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، تحت إشراف القائد الميداني محمد راشد في موقع الحادث، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع، ونقل جميع المصابين عبر الفرق الإسعافية إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة‘‘.
هذا وتتمنى هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور.
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