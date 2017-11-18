مكة المكرمة.. «قرى جنوب مكة» يعقد لقاء تواصل الشهري (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

عقد مكتب “رحمة” للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة، ملتقى “تواصل” الثالث الذي يقام للقاء أهالي القرى ومستفيدي المكتب مساء الأحد الماضي .

وشهد ملتقى “تواصل” حضورنائب رئيس مجلس إدارة المكتب، الشيخ عبدالله بن منيع العبدلي، والشيخ محمد بن إبراهيم خلوفه وجمع من الأئمة والدعاة وعدد من مشايخ وأعيان وأهالي قرى جنوب مكة. , حيث جرى إطلاعهم على آخر البرامج المنفذة ومناقشة الاحتياجات الدعوية .

يُذْكَرُ أَنَّ المكتب التعاوني للدعوة والإِرْشَاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مَكَّة (رحمة) يعد واحداً من أنشط المكاتب التعاونية ويغطي مَا يَزِيد عن 20 قرية جنوب العاصمة المُقَدَّسَة ويَتَمَيَّز بتنوع برامجه ومناشطه، ويبرز فيها: “زدني علمًا – القوافل الدعوية – (تذكرة) لتوعية الجاليات –الرياحين النسائي – (غِرَاس) لتنمية الشباب – المركز الإعلامي لدعاة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، وغيرها من المشاريع”.