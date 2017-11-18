المدينة المنورة.. «الحلم بأعينهم».. مبادرة للاهتمام بذوي الإعاقة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

ترشيحاتنا

لم يجد سائقاً.. مواطن يقود «الإسعاف» 100 كيلومتر لينقذ زوجته

لم يجد سائقاً.. مواطن يقود «الإسعاف» 100 كيلومتر لينقذ زوجته

«الحوثيون» ينشرون فضائح «المخلوع صالح»

«الحوثيون» ينشرون فضائح «المخلوع صالح»

القرود تقطع طريق «مكة – المدينة».. هل تنبأت بوقوع زلزال؟ (فيديو)

القرود تقطع طريق «مكة – المدينة».. هل تنبأت بوقوع زلزال؟ (فيديو)

مصادر: شرطة تبوك تعثر على الفتاة المختفية

مصادر: شرطة تبوك تعثر على الفتاة المختفية

المدينة المنورة.. «الحلم بأعينهم».. مبادرة للاهتمام بذوي الإعاقة

المدينة المنورة.. «الحلم بأعينهم».. مبادرة للاهتمام بذوي الإعاقة
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلق طالبات قسم التربية الخاصة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة مبادرة مجتمعية لذوي الإعاقة بمناسبة قدوم اليوم العالمي للمعاق 2017 بمسمى #الحلم_بأعينهم، وهي مبادرة معنية بتحقيق أحلامهم.

وتهدف المبادرة إلى رفع حس المسؤولية المجتمعية تجاه حقوق ذوي الإعاقة، وتعميق وحده التكاتف الإنساني مع ذوي الإعاقة على مستوى المملكة العربية السعودية، و تحقيق أقصى قدرٍ ممكن من احلام ذوي الاعاقه على مستوى المملكة كحق من حقوقهم لضمان سلامتهم واستقرارهم وتوفير ابسط الامكانيات لاسعادهم للوصول إلى مجتمع مبادر في صناعة حقوق ذوي الإعاقة.

وفتحت المباردة باب المشاركة لمن يريد الالتحاق والمشاركة لتحقيق حلم ذوي الإعاقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مبادرة «زكاة العلم».. معلمون يقدمون دروساً مجانية للطلاب في المدينة

مبادرة «زكاة العلم».. معلمون يقدمون دروساً مجانية للطلاب في المدينة

بهذه الطريقة.. مستشفى الملك فهد بالمدينة يقلص مدة انتظار المرضى

بهذه الطريقة.. مستشفى الملك فهد بالمدينة يقلص مدة انتظار المرضى

شاهد.. هطول أمطار على المدينة وحائل وعرعر ورفحاء

شاهد.. هطول أمطار على المدينة وحائل وعرعر ورفحاء

كلية الهندسة بجامعة طيبة تُشرف على تحسين الصوت بالمسجد النبوي

كلية الهندسة بجامعة طيبة تُشرف على تحسين الصوت بالمسجد النبوي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد
العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>