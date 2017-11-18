المدينة المنورة.. «الحلم بأعينهم».. مبادرة للاهتمام بذوي الإعاقة

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أطلق طالبات قسم التربية الخاصة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة مبادرة مجتمعية لذوي الإعاقة بمناسبة قدوم اليوم العالمي للمعاق 2017 بمسمى #الحلم_بأعينهم، وهي مبادرة معنية بتحقيق أحلامهم.

وتهدف المبادرة إلى رفع حس المسؤولية المجتمعية تجاه حقوق ذوي الإعاقة، وتعميق وحده التكاتف الإنساني مع ذوي الإعاقة على مستوى المملكة العربية السعودية، و تحقيق أقصى قدرٍ ممكن من احلام ذوي الاعاقه على مستوى المملكة كحق من حقوقهم لضمان سلامتهم واستقرارهم وتوفير ابسط الامكانيات لاسعادهم للوصول إلى مجتمع مبادر في صناعة حقوق ذوي الإعاقة.

وفتحت المباردة باب المشاركة لمن يريد الالتحاق والمشاركة لتحقيق حلم ذوي الإعاقة.