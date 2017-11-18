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تعرف على أبرز قضايا فساد كشفتها «الرقابة والتحقيق» خلال عام

تعرف على أبرز قضايا فساد كشفتها «الرقابة والتحقيق» خلال عام
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تواصل – فريق التحرير:

على مدار عام كامل، عملت هيئة الرقابة والتحقيق على ملاحقة الفاسدين وهدم أساسات أوكارهم، وَمُنْذُ ربيع الأول 1437هـ، حتى رَبِيع الآخِرِ 1438هـ، صنفت الهيئة أهم 10 قضايا فساد كَشَفَتها، كان أبرزها تأخير معاملات عقارات منزوعة الملكية في مَكَّة الْمُكَرَّمَة؛ مِمَّا تسبب في مضاعفة قيمة التعويضات بنحو 100 مليون ريال، وتزوير مدير عمليات بأحد المصارف شيكاً بقيمة 9 ملايين ريال، وتشكيل 7 موظفين عصابة سطو وسلب أموال بلغت قيمتها نصف مليون ريال في جدة، بِالإِضَافَةِ إلى قضية رشوة، وتزوير رائد شرطة بمنطقة الرياض، بِحَسَبِ “مكة”.

وجاءت تفاصيل القضايا العشر على النحو التالي:

1 – قضية تزوير واستغلال متهم فيها 4 أشْخَاص بضلوعهم في تزوير أوراق خَاصَّة بالمصارف منها: (فتح حساب في بنك، خطاب تفويض صادر عن البنك، نماذج إيداع، سحب وتحويل، شيكات)، إِضَافَةً إلى استغلال بعضهم النفوذ الوظيفي للاستيلاء على أموال.

2 – قضية رشوة وتزوير بالرياض وممارسة مهنة حرة دون إذن نظامي اتهم فيها 8 أشْخَاص بتزوير 11 محرراً رسمياً، عبارة عن تعاميد بتنفيذ مشروعات لوزارة المياه والكهرباء سابقاً.

3 – قضية رشوة وتزوير اتهم فيها شخصان أحدهما مدير للعمليات في أحد المصارف، وذلك بتزوير شيك مصرفي بـ 9540694 ريالاً عبارة عن قيمة 50 كجم ذهب.

4 – قضية تزوير وإساءة المعاملة باسم الوظيفة المتهم فيها رائد شرطة بمنطقة الرياض وآخرون.

5 – قضية اتهام بعض منسوبي أمانة العاصمة المُقَدَّسَة، وهيئة تطوير منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة بالتفريط في المال العام، بتأخير معاملات العقارات منزوعة الملكية؛ مِمَّا تسبب في مضاعفة قيمة التعويضات بـ 100 مليون ريال.

6 – قضية مخالفات مالية وإدارية متهم فيها عميد سابق بكلية الطب بجامعة الملك فيصل في الأحساء، بتكليفه موظفين بفتح أجهزة الحاسب الآلي المسلمة لبعض أساتذة الكلية، وأخذ نسخ من ملفاتهم دون علمهم، وحصوله على مبلغ شَهْري من معهد البحوث والاسْتشَارات دون وجه حق، إِضَافَةً لتَسَلُّمه ثلاث سيارات حُكُومِيّة.

7 – قضية استغلال النفوذ الوظيفي متهم فيها 7 أشْخَاص في جدة؛ وَذَلِكَ لِتحقيق مصالح شخصية، وتشكيل عصابة للسطو وسلب أموال بلغت نصف مليون ريال.

8 – قضية رشوة وتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي بالرياض، اتهم فيها 43 شَخْصَاً من موظفي الجوازات ومسؤولي مكاتب الخدمات.

9 – قضية واردة للهيئة من فرع المباحث الإدارية خَاصَّة بتجاوزات إدارية ومالية في أمانة الأحساء.

10 – قضية واردة للهيئة بموجب أمر سامٍ متضمن الموافقة على ما انتهت إليه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بأن تستكمل الهيئة التحقيق في المخالفات المنسوبة لأعضاء لجنة مكلفة بحصر أراضي إقطاع ابن شقير بمحافظة قرية العليا.

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