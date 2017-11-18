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«الدولية للهجرة»: لاجئات روهنجيات ببنجلايش يقعن ضحية عصابات الاتجار بالبشر

«الدولية للهجرة»: لاجئات روهنجيات ببنجلايش يقعن ضحية عصابات الاتجار بالبشر
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تواصل – وكالات:

أكدت المنظمة الدَّوْلِيَّة للهجرة، أن عَدَدَاً من الشابات الروهنجيات وقعن فريسة لشبكات الدعارة، حيث يتم إغواؤهن بوعود الزواج أو بتأمين وظائف قبل أن يجدن أنفسهن مجبرات على بيع أجسادهن.

وأكدت المنظمة الدَّوْلِيَّة في بيان نشرته هذا الأسبوع أن: “العديد من المراهقات اللواتي وعدن بالعمل في منازل في كوكس بازار وشيتاغونغ، وجدن أنفسهن يمارسن الدعارة رغماً عنهن”.

مِنْ جِهَتِه أَشَارَ القائد روحو الأمين المكلف قيادة كتيبة التدخل السريع في كوكس بازار، وهي وحدة النخبة في جيش بنجلاديش، إلى أن المتاجرين بالبشر لا يقفون متفرجين إنما يستهدفون النساء والأطفال وخُصُوصَاً الذين يصلون بمفردهم بِحَسَبِ ‘‘وكالة أنباء أركان‘‘.

وأَفَادَ مصدر أمني أن نساء من الروهنجيا استخدمن جوازات سفر مزورة، وأرسلن إلى دول أخرى عبر شبكات إِجْرَامية، خُصُوصَاً إلى ماليزيا والشرق الأوسط، وأبلغت المنظمة الدَّوْلِيَّة للهجرة بحصول عمليات إِخْرَاج لأَفْرَاد من الروهنجيا من بنجلادش.

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