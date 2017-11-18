القصيم.. لجنة لعقاب أصحاب الإبل السائبة على الطرق

تواصل – فريق التحرير:

شدد أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على أهمية وضع ضوابط لإزالة أخطار الإبل السائبة على مرتادي الطرق، موجهاً بتشكيل لجنة لمعالجة هذه الظاهرة.

وتضم اللجنة التي يترأسها برئاسة مدير إدارة تنسيق ومتابعة الخدمات بإمارة المنطقة، أحمد الزميع، أمانة منطقة القصيم، وشرطة المنطقة، وإدارة الطرق والنقل، والقوة الخاصة لأمن الطرق.

وأكد أمير القصيم، أن اللجنة المشكلة ستتولى متابعة الظاهرة، وفرض العقوبات النظامية المقررة على أصحاب المواشي والإبل السائبة؛ للحد من مسلسل الحوادث المؤلم الذي تسببه تلك الإبل.

وأضاف، أنه يجب على أصحاب الإبل والمواشي التقيد بالأنظمة، وحجز مواشيهم وإبعادها عن الأماكن القريبة من الطرق، وعدم السماح لها بتجاوز حرم الطريق.

وستتولى اللجنة أيضاً معالجة جميع الحظائر المخصصة للإبل من أحواش وشبوك القريبة من الطرق في عموم منطقة القصيم، على أن تنهي عملها خلال شهر، وترفع لأمير منطقة القصيم تقريراً تفصيلياً عن النتائج لاتخاذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.