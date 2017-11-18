القصيم.. لجنة لعقاب أصحاب الإبل السائبة على الطرق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

ترشيحاتنا

لم يجد سائقاً.. مواطن يقود «الإسعاف» 100 كيلومتر لينقذ زوجته

لم يجد سائقاً.. مواطن يقود «الإسعاف» 100 كيلومتر لينقذ زوجته

«الحوثيون» ينشرون فضائح «المخلوع صالح»

«الحوثيون» ينشرون فضائح «المخلوع صالح»

القرود تقطع طريق «مكة – المدينة».. هل تنبأت بوقوع زلزال؟ (فيديو)

القرود تقطع طريق «مكة – المدينة».. هل تنبأت بوقوع زلزال؟ (فيديو)

مصادر: شرطة تبوك تعثر على الفتاة المختفية

مصادر: شرطة تبوك تعثر على الفتاة المختفية

القصيم.. لجنة لعقاب أصحاب الإبل السائبة على الطرق

القصيم.. لجنة لعقاب أصحاب الإبل السائبة على الطرق
0

تواصل – فريق التحرير:

شدد أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على أهمية وضع ضوابط لإزالة أخطار الإبل السائبة على مرتادي الطرق، موجهاً بتشكيل لجنة لمعالجة هذه الظاهرة.

وتضم اللجنة التي يترأسها برئاسة مدير إدارة تنسيق ومتابعة الخدمات بإمارة المنطقة، أحمد الزميع، أمانة منطقة القصيم، وشرطة المنطقة، وإدارة الطرق والنقل، والقوة الخاصة لأمن الطرق.

وأكد أمير القصيم، أن اللجنة المشكلة ستتولى متابعة الظاهرة، وفرض العقوبات النظامية المقررة على أصحاب المواشي والإبل السائبة؛ للحد من مسلسل الحوادث المؤلم الذي تسببه تلك الإبل.

وأضاف، أنه يجب على أصحاب الإبل والمواشي التقيد بالأنظمة، وحجز مواشيهم وإبعادها عن الأماكن القريبة من الطرق، وعدم السماح لها بتجاوز حرم الطريق.

وستتولى اللجنة أيضاً معالجة جميع الحظائر المخصصة للإبل من أحواش وشبوك القريبة من الطرق في عموم منطقة القصيم، على أن تنهي عملها خلال شهر، وترفع لأمير منطقة القصيم تقريراً تفصيلياً عن النتائج لاتخاذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أمير القصيم: تضليل الرأي العام بات صناعة.. وأحذر من مواقع التواصل

أمير القصيم: تضليل الرأي العام بات صناعة.. وأحذر من مواقع التواصل

تشكيل لجنة للطوارئ بـ«تعليم بيشة»

تشكيل لجنة للطوارئ بـ«تعليم بيشة»

«ديوان المظالم»: تشكيل لجنة لتعزيز ومتابعة الأمن والوعي الفكري والعلمي

«ديوان المظالم»: تشكيل لجنة لتعزيز ومتابعة الأمن والوعي الفكري والعلمي

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد
العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>