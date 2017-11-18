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نصيحة مهمة من «النمر» تربط بين صحة القلب والأسنان

نصيحة مهمة من «النمر» تربط بين صحة القلب والأسنان
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّه الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم السبت، نصيحة مهمة لمرضى قلب، تتعلق بصحة الأسنان.

وقال “النمر” في تغريدة مقتضبة عبر حسابه على موقع “تويتر” وعنوانها بكملة “مهم”: ‘‘لابد لمريض القلب من المحافظة على نظافة أسنانه وزيارة طبيب الأسنان بصفةٍ دورية”.

يشار إلى أن تقارير طبية، فسرت علاقة أمراض القلب بصحة الأسنان، حيث أن البكتيريا التي تتشكل بفعل التهاب اللثة أو الفم، يمكن لها أن تنشط في الفم ويتم بلعها مع اللعاب أو أثناء تناول الطعام أو خلال النوم وذلك عبر الدورة الدموية للجسم.

وهذه البكتيريا تتفاعل مع الدهون الموجودة أصلًا على جدران الأوعية الدموية المغذية للقلب؛ مما يؤدي لتكتل الدم وبالتالي التعرض لخطر الإصابة بسكتة أو نوبة قلبية.

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