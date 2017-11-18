رئيس وزراء اليمن يحذِّر من خطورة «المشروع الفارسي» بالمنطقة

تواصل – واس:

حذَّر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم، من خطورة المشروع الفارسي الذي تقوده إيران في المنطقة العَرَبِيّة.

وقال خلال لقاء موسع للعلماء والخطباء بالعاصمة المؤقتة عدن: ‘‘إن إيران تُغذي الخلافات المذهبية والطائفية من أجل فرض وجودها لطمس الهوية العَرَبِيّة والإسلامية‘‘، لَافِتَاً الانتباه إلى أن الحوثيين أداة إيران في اليمن ويمارسون الإرهاب في أبشع صوره.

وطالب بن دغر، المجتمع الدولي إلى الالتفات بجدية إلى هذا الخطر الكبير، وتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية وإيران كدولة راعية للإرهاب.

وَشَدَّد، على ضرورة أن تنصب كل الجهود الوطنية المخلصة على مواجهة آفات التطرف والإرهاب، باعتبارها خطراً داهماً يهدد أمن البلاد واستقرارها.

وَأَشَارَ إلى أن استكمال إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب، هما أولوية قصوى لدى الحكومة الشرعية بدعم صادق وكامل من التحالف العَرَبِيّ بقيادة المملكة العَرَبِيّة السعودية.