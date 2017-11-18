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400 مريض فشل كلوي يستغيثون في «تعز».. حصار الحوثيون يهددهم بالموت

400 مريض فشل كلوي يستغيثون في «تعز».. حصار الحوثيون يهددهم بالموت
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تواصل – واس:

أطلق مُسْتَشْفَى الثورة بمحافظة تعز وسط اليمن نداء استغاثة لنفاد مواد غسيل الفشل الْكُلَوِيّ الخَاصَّة به.

وقال بيان صادر عن رئاسة هيئة المُسْتَشْفَى: “إن 400 مريض بالفشل الْكُلَوِيّ مسجلون في المستشفى، ويجري لهم من 80 – 88 غسلة يومياً، خلافاً للحالات الإسعافية التي يستقبلها، يتهددهم خطر الموت بسبب نفاد مواد الغسيل ومستلزماته، ولَمْ يَتَبَقَّ منها سوى كمية لا تكفي لإجراء الغسيل للمرضى المسجلين إلا لأسبوع واحد”.

ووجه المُسْتَشْفَى نداءً إِنْسَانياً عاجلاً للحكومة اليمينة، وكل المنظمات والمؤسسات الإِنْسَانية والإغاثية والحقوقية للاضطلاع بمُهِمَّة إنقاذ المئات من المرضى بالفشل الْكُلَوِيّ الذين بات خطر الموت يتهددهم”.

ويفرض الانقلابيون حصاراً خانقاً على مدينة تعز؛ أدى إلى انهيار أغلب مستشفيات المدينة الأكثر سكاناً في اليمن.

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