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إنقاذ شاب احتُجز في مرتفعات تبوك (صور)

إنقاذ شاب احتُجز في مرتفعات تبوك (صور)
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تواصل – عودة المسعودي:

أعلن الدفاع المدني في تبوك، اليوم السبت، عن إنقاد شاب احتجز في أحد الجبال المرتفعة في بجدة القريبة من طريق “تبوك- شرما” والتي تبعد عن تبوك بحوالي 100 كيلومتر.

وقال متحدث “مدني تبوك”، النقيب عبدالعزيز الشمري، في تصريحٍ صحفي: إنه “في تمام الساعة 9:40 صباحاً وردنا بلاغ من أحد المواطنين عن وجود شخص عالق في أحد الجبال بمركز بجدة الذي يبعد حوالي 100 كم عن مدينة تبوك”.

وأضاف “الشمري”: “على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ لموقع الحالة فتم إنزال المحتجز من قبل رجال الدفاع المدني”، مؤكداً أن “المحتجز بصحة طيبة، ولله الحمد”.

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