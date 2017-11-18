«الخضيري» يكشف حقيقة مركز «الغسيل الكلوي مرة واحدة في 5 سنوات»

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أكد الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، كذب وزيف الرسالة المتداولة على تطبيق “الواتس آب” والتي تدعي وجود مركز لغسيل الكلى بالهند من يذهب إليه لا يغسل الكلى لمدة 5 سنوات.

وقال الخضيري في تغريدة له على تويتر “تدور بالواتس آب رسالة لمركز بالهند يعالج الكلى؛ ومن ذهب إليه لا يغسل الكلى لمدة 5 سنوات! وهذا غير صحيح وإشاعة تسويقية تجارية”.

وتابع قائلاً: “هي استغلال مادّي للمرضى وأكل لأموالهم مثلما خدع المركز الملكي لعلاج السرطان بالعراق كثيراً من الناس للأسف”.

وحذر أستاذ وعالم الأبحاث، المواطنين من الوقوع في تلك الحيل قائلاً: “لا تكن ضحية للتسويق للوهم والغش الطبي التجاري”.