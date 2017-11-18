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الحصيني: جهزوا  الملابس الشتوية.. وتوقعات بحالتي مطر تبدأ اليوم

الحصيني: جهزوا  الملابس الشتوية.. وتوقعات بحالتي مطر تبدأ اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، أن تشهد المملكة، حالتي مطر تمهد فيها الحالة الممطرة الأولى للثانية، لَافِتَاً إلى أن الحالة الممطرة الأولى بدايتها من مساء اليوم السبت ٢/٢٩هـ.

وأَوْضَحَ “الحصيني” في تغريدات له على تويتر، أن البداية الفِعْلِية للأمطار الأحد ١٤٣٩/٣/١هـ وتستمر إلى يوم الخميس٣/٥هـ، بِإِذْنِ اللهِ بأمطار متفاوتة من خفيفة إِلَى غزيرة على أجزاء من تبوك والحدود الشمالية والجوف والمدينة ومكة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت وقطر والبحرين والأمارات وسلطنة عمان.

وعن التوقعات المناخية للأسبوع الْجَارِي قَالَ: “إن بداية المطر ستكون مساء اليوم السبت على أجزاء من مَكَّة، والمرتفعات الغربية، وأجزاء من شرق الإمارات، وشمال سلطنة عمان”.

أما “الأحد وليلة الأثنين” فستكون على حقل والوجه وأملج وينبع، ومكة وما وقع غربها في البحر الأحمر، وقطر والبحرين وشرق الجبيل والدمام نواحي الخليج العَرَبِيّ”.

وَتَابَعَ قَائِلاً: “الاثنين وليلة الثلاثاء حقل والوجه وأملج وينبع ومكة وما وقع غربها في البحر الأحمر وقطر والبحرين وشرق الجبيل، والليث والقنفذة ثم شَرْقَاً نحو العلا ومدينة تبوك وعموم منطقة الجوف وعرعر والعويقيلة وغرب جبة”.

وعن الثلاثاء وليلة الأربعاء ونهاره قَالَ إن: “الساحل الغربي الوجة وأملج وينبع ورابغ وجدة ومكة والليث والقنفذة وشمال جازان ومهد الذهب وخيبر والعلا، ومعظم منطقة حائل، ثم عقلة الصقور وبريدة وعنيزة والغاط وشمال غرب أشيقر والرس والدوادمي وعفيف، ثم أشيقر والمجمعة وشقراء وسدير ثادق والزلفي، ثم رفحاء وقبة وأم عشر ولينة والصمان، ثم الجبيل وشماله وحفر الباطن ثم الكويت والعراق”.

وأَضَافَ: أما الخميس، فستكون في الباحة وعسير وجازان والساحل من الليث إلى جازان والكويت والخفجي وطريف، مع فرصة أمطار على الرياض نسبتها ٢٠٪‏ والله أعلم.

واختتم الحصيني كلامه قَائِلاً: هذه توقعات قد تتقدم أَوْ تتأخر أو تتقلص؛ لأنها توقعات “يعقبها أجواء باردة على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية”، مُضِيفَاً من نهاية الأسبوع إن شاء الله جهزوا الملابس الشتوية. وأَضَافَ: “متوقع أن نسمع عن سيول والحالة الأولى يتبعها أخرى الأسبوع الذي يليه وتحتاج إلى مُتَابَعَة دقيقة، والله أعلم”.

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