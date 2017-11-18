ما أسباب الانقطاع الأخير لـ«الكهرباء» بمحافظات مكة؟

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تواصل – مَكَّة الْمُكَرَّمَة:

توقع عضو هيئة التدريب في كلية الاتصالات والإِلِكْتُرُونِيّات المهندس رَمْزِيّ مهدي سبب انقطاع الكهرباء في عدد من محافظات منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة إلى خروج ثلاث وحدات عن العمل، مُشِيرَاً إلى أن السبب غَالِبَاً يكون خطأ غير مألوف، في حين أنه في الوضع الطبيعي تخرج وحدة واحدة عن منظومة العمل، ويتم تعويضها فَوْرَاً عن طريق مراكز تعويض الأحمال.

وقال: خروج وحدات التوليد الكبيرة الأخيرة يحدث إرباكاً في شبكة الكهرباء فكيف والأمر متعلق بخروج ثلاث وحدات في الْوَقْت نَفْسه؟ إلا أن الشركة بذلت جهداً للتعويض وبالتالي يتم إعادة الكهرباء بجدولة تعتمد على أهمية المناطق والأبعاد الاجْتِمَاعِيّة لها، فمثلاً المستشفيات أولى من المطاعم والفنادق وغيرها، في حين تكون في المرحلة التالية المرافق الأخرى كالمدارس مثلاً؛ إِذْ إِنَّها غَالِبَاً لا تعمل في الفترة المسائية فهي أقل أهمية من الوزارات والمطارات والموانئ.

وأَضَافَ: بهذه الطريقة تعود الخدمة لأن الوحدة الكبيرة تأخذ أكثر من أربع ساعات لتعود إلى التوليد بشكل كامل ولا بُدَّ من التأكد من قدرتها على الاسْتِمْرَار قبل إدخالها للشبكة، ومن وجهة نظري فإن ما قامت به الشركة لإعادة الكهرباء في وقت قصير جِدّاً يعد إنجازاً؛ نظراً لخروج ثلاث وحدات توليد كبيرة.

أكد رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ، أن الشركة لديها عَدَدٌ من التدابير الاحترازية لمواجهة أَي عطل قد يَحْصُل لاحقاً.

وعن أسْبَاب انقطاع التيار الكهربائي مُؤخَّرَاً في عدد من محافظات مَكَّة الْمُكَرَّمَة، كشف “الشيخ” عن تشكيل لجنة فنية تضم خبراء لمعرفة أسْبَاب حدوث هذا الانقطاع، مُؤكِّدَاً أنه ستظهر نتائجها قَرِيبَاً وسيتم إعلانها.

وأَوْضَحَ وَفْقَاً لـ”عكاظ” فإن الشفافية التي تنتهجها الشركة تحتم عليها إعلان أسْبَاب انقطاع الكهرباء في عدد من المحافظات في منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، مُضِيفَاً: “لدينا خطط سنوية وخمسية فبمجرد انتهاء فصل الصيف يتم الإعداد لفصل الصيف القادم بتجهيز جميع عناصر الشبكة وعمل برامج الصيانة اللازمة وخلافه، ومن جهة أخرى استكمال عدد من المشاريع لتعزيز النظام الكهربائي تسهم في موثوقية الخدمة، وكل الخطط والإِجْرَاءَات تسعى لتلافي أَي قصور في الخدمة يَحْصُل بسبب أو بآخر”.

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