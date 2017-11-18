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مجلس تصفية عقارات الراجحي يقيم مزاداً على مبانٍ سكنية وتجارية

مجلس تصفية عقارات الراجحي يقيم مزاداً على مبانٍ سكنية وتجارية
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تواصل – الرياض:

يقيم مجلس تصفية عقارات “تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي”، المزاد الرابع من المرحلة الثَّانِية، المتضمن مجموعة مميزة من العقارات السكنية والتِجَارِيّة، اليوم السبت.

وتتضمن العقارات التي سيتم بيعها خلال المزاد الرابع: مجمع المنصورة، وعمارة البطحاء الجديدة، ومجمع السلام، ومجمع غبيراء القديم، ومجمع الملز، ومجمع العليا، وورشة الزاهر، وورش العويضة، وعمارة النمشان، وعمارة المطلق، وعمارة 52 حي الملك فهد، وأرض ومستودعات حي ثليم.

وكان المزاد الأول لتصفية عقارات تركة “الشيخ صالح الراجحي” قد شَهِدَ بيع 4 عقارات في المزاد الأول بقيمة 644 مليون ريال، وبيع مركزين تِجَارِيّين في المزاد الثَّانِي بقيمة 385 مليون ريال، وشهد المزاد الثالث بيع مخطط القدس بالرياض بقيمة 950 مليون ريال.

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