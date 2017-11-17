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«مسن» يصيب نفسه وزوجته بالرصاص.. خلال شرح كيفية «حمل السلاح بأمان»

«مسن» يصيب نفسه وزوجته بالرصاص.. خلال شرح كيفية «حمل السلاح بأمان»
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تواصل- سامر محمد:

تحول نقاش بشأن سلامة السلاح، شارك فيه نحو 20 مسن داخل إحدى الكنائس الأمريكية، في ضوء حوادث إطلاق النار الأخيرة بالولايات المتحدة إلى كارثة، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسن يبلغ من العمر 81 عاما أحضر سلاحه معه وأخرجه من حافظته ثم نزع خزينة الطلقات ونظف مكان الرصاصة وأطلع زملاءه على السلاح، وتحدثوا عن كيفية إحضار السلاح إلى الكنيسة بشكل آمن.

وذكرت أن المسن أعاد خزينة الطلقات إلى السلاح ثم وضع سلاحه في حافظته، وبينما كان أفراد الكنيسة ينظفون المكان بعد جلستهم الخميس الماضي، جاء أحد الأعضاء الذي لم يحضر منذ البداية وطلب رؤية السلاح.

وبينما كان المسن يتجه لإظهار السلاح لزميله، ضغط على الزناد فجأة دون أن يدرك أن السلاح محشو بالرصاص فخرجت رصاصة أصابته وأصابت زوجته التي تجلس على كرسي متحرك بجواره وخرجت من جسدها واصطدمت بالجدار ثم سقطت على الأرض.

ولفتت الصحيفة إلى أن صوت الرصاصة أصاب رواد الكنيسة بالذعر وتحركت السلطات هناك فأغلقت المدارس واستعدت المستشفى المحلي لاستقبال الضحايا، وذلك قبل أن تدرك الشرطة بعد 45 دقيقة أن ما حدث مجرد حادثة إطلاق نار غير مقصود، وجرى نقل المسن وزوجته جوا إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.

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