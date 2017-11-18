الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

القرود تقطع طريق «مكة – المدينة».. هل تنبأت بوقوع زلزال؟ (فيديو)

القرود تقطع طريق «مكة – المدينة».. هل تنبأت بوقوع زلزال؟ (فيديو)

مصادر: شرطة تبوك تعثر على الفتاة المختفية

مصادر: شرطة تبوك تعثر على الفتاة المختفية

«الداخلية» تكشف حقيقة فرض رسوم 500 ريال على مَن لا يحمل هوية

«الداخلية» تكشف حقيقة فرض رسوم 500 ريال على مَن لا يحمل هوية

عاصفة في تعليم الرياض.. قرارات إعفاء لكبار مسؤولين ومديري وإدارات إشراف

عاصفة في تعليم الرياض.. قرارات إعفاء لكبار مسؤولين ومديري وإدارات إشراف

القرود تقطع طريق «مكة – المدينة».. هل تنبأت بوقوع زلزال؟ (فيديو)

2

 

تواصل – مكة المكرمة:

أظهر مقطع فيديو قطع تداوله نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعداد كبيرة من القردة تقوم بقطع طريق “المدينة المنورة – مكة المكرمة”.

وبين المقطع الذي تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من قرود “البابون”، وهي تقطع الطريق أمام المركبات، حيث يبدو أن اعتدال درجات الحرارة في الوقت الحالي جعلها تتواجد في هذه المنطقة على وجه التحديد.

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، بحسب “عين اليوم”، أن تكون حركة القرود الكثيفة على الطريق؛ حدثت بسبب تنبؤها بوقوع هزات أرضية، وفقاً لما ذكره بعض متناقلي المقطع، لافتاً إلى أن الحيوانات تستشعر الهزات قبل وقوعها بثوانٍ معدودة فقط.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اكتشاف مفاجأة مذهلة عن «قرود» تُقلد الإنسان (فيديو)

اكتشاف مفاجأة مذهلة عن «قرود» تُقلد الإنسان (فيديو)

شهود عيان: قرى إيرانية اختفت بسبب الزلزال.. وآلاف المنزل دمرت

شهود عيان: قرى إيرانية اختفت بسبب الزلزال.. وآلاف المنزل دمرت

هيئة المساحة الجيولوجية تنفي شائعة تعرض الخليج لـ«زلزال مُدمر» قريباً

هيئة المساحة الجيولوجية تنفي شائعة تعرض الخليج لـ«زلزال مُدمر» قريباً

هزة أرضية جديدة تضرب شمال العراق

هزة أرضية جديدة تضرب شمال العراق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>