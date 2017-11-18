القرود تقطع طريق «مكة – المدينة».. هل تنبأت بوقوع زلزال؟ (فيديو)

تواصل – مكة المكرمة:

أظهر مقطع فيديو قطع تداوله نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعداد كبيرة من القردة تقوم بقطع طريق “المدينة المنورة – مكة المكرمة”.

وبين المقطع الذي تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من قرود “البابون”، وهي تقطع الطريق أمام المركبات، حيث يبدو أن اعتدال درجات الحرارة في الوقت الحالي جعلها تتواجد في هذه المنطقة على وجه التحديد.

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، بحسب “عين اليوم”، أن تكون حركة القرود الكثيفة على الطريق؛ حدثت بسبب تنبؤها بوقوع هزات أرضية، وفقاً لما ذكره بعض متناقلي المقطع، لافتاً إلى أن الحيوانات تستشعر الهزات قبل وقوعها بثوانٍ معدودة فقط.