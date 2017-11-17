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المملكة تستدعي سفيرها بألمانيا وتُسلِّم مذكرة احتجاج

المملكة تستدعي سفيرها بألمانيا وتُسلِّم مذكرة احتجاج
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تواصل – واس:

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تعليقاً على التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل خلال لقائه بنظيره اللبناني أن تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية.

وأضاف المصدر أن المملكة تعتبر مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة، وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكاً موثوقاً في الحرب على الإرهاب والتطرف وفي السعي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد قررت المملكة دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور، كما أنها ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على هذه التصريحات المشينة وغير المبررة.

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