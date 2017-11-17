توقعات «الأرصاد»: أمطار ليلاً.. وغبار على مكة والمدينة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة وفرصة تكون السحب الرعدية الممطرة ليلاً.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.