سفارة المملكة تجدد دعوتها للمواطنين الزائرين والمقيمين مغادرة لبنان

تواصل – فريق التحرير:

جددت سفارة المملكة، أمس الجمعة، دعوتها لجميع المواطنين الزائرين والمقيمين مغادرة لبنان في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت السفارة في بيان لها إنه “بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تطلب من المواطننين الزائرين والمقيمين في لبنان المغادرة في أٌقرب فرصة ممكنة”.

يذكر أن سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، أصدرت الأسبوع الماضي بياناً دعت فيه المواطنين من زائرين ومقيمين إلى مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن.

كما دعت السفارة إلى عدم التردّد في سرعة التواصل معها في حال حدوث أي طارئ – لا قدر الله – على الأرقام التالية:

هواتف السفارة في بيروت” 009611762722 / 006911762711

أرقام شؤون السعوديين: 0096176026555 / 0069178803388

مركز الاتصال الموحّد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334 “.